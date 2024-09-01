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Пари Нижний Новгород - ЦСКА 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Пари Нижний НовгородЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - ЦСКА, которое состоится 01 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Сербия Марко Николич
История личных встреч
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур ЦСКА1 : 1 4 : 2Пари Нижний Новгород
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3ЦСКА
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
20.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Пари Нижний Новгород2 : 6ЦСКА
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА8 : 1Пари Нижний Новгород
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2Пари Нижний Новгород
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА0 : 1Пари Нижний Новгород
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2ЦСКА
04.07.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 2Пари Нижний Новгород
26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Пари Нижний Новгород
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 1Пари Нижний Новгород
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 3
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 3
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА3 : 0
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 1ЦСКА
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1ЦСКА
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА4 : 2
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М412
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург40
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар49
2 ЦСКА48
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород41
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин46
4 Факел40

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