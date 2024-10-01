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Мидлсбро - Ковентри Сити 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Мидлсбро
Ковентри Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Ковентри Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Мидлсбро1 : 3Ковентри Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити3 : 0Мидлсбро
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Мидлсбро0 : 1Ковентри Сити
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро1 : 1Ковентри Сити
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ковентри Сити1 : 0Мидлсбро
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро1 : 0Ковентри Сити
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ковентри Сити2 : 0Мидлсбро
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ковентри Сити1 : 2Мидлсбро
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Мидлсбро2 : 0Ковентри Сити
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Мидлсбро
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Мидлсбро1 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Мидлсбро0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Мидлсбро
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 1Мидлсбро
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Ковентри Сити3 : 2
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Ковентри Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Ковентри Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ковентри Сити1 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Ковентри Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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