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Тюмень - Сочи 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
17 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Тюмень
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Сочи, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
История личных встреч
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турСочи3 : 0Тюмень
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Сочи2 : 1Тюмень
07.04.2019ФНЛ - Первый дивизион30-й турСочи1 : 1Тюмень
19.09.2018ФНЛ - Первый дивизион12-й турТюмень2 : 1Сочи
11.04.2018ФНЛ - Первый дивизион32-й турТюмень1 : 1Сочи
16.09.2017ФНЛ - Первый дивизион14-й турСочи2 : 0Тюмень
15.02.2017Кубок ФНЛГруппа C. 2-й турТюмень3 : 1Сочи
14.11.2014ФНЛ - Первый дивизион19-й турТюмень0 : 0Сочи
19.07.2014ФНЛ - Первый дивизион3-й турСочи0 : 1Тюмень
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турТюмень1 : 4
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур3 : 0Тюмень
29.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаТюмень3 : 0
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турТюмень4 : 1
21.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турТюмень0 : 3
08.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур1 : 1Сочи
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 1Сочи
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турСочи3 : 2
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСочи0 : 0
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаСочи2 : 2 4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1939
2
Повышение
Торпедо М1836
3
Стыковая зона
Урал1933
4
Стыковая зона
Арсенал Т1930
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Ротор1926
8 Чайка1825
9 Родина1824
10 СКА-Хабаровск1824
11 Енисей1923
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Уфа1920
15 Сокол1919
16
Зона вылета
Шинник1818
17
Зона вылета
Алания1918
18
Зона вылета
Тюмень189

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