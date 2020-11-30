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Алавес - Леганес 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
30 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Алавес
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леганес, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Леганес
Леганес
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
4СербиязщАлександар Седлар
22МализщМусса Диарра
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщАдрия Альтимира
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
5ПерупзРенато Тапиа
17КамерунпзИван Неу
14СербияпзДарко Брашанац
11ИспаниянпХуан Крус
23МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
23.04.2023Испания - СегундаСегунда. 37-й турАлавес2 : 1Леганес
13.08.2022Испания - СегундаСегунда. 1-й турЛеганес1 : 2Алавес
29.02.2020Испания - Примера26-й турЛеганес1 : 1Алавес
13.12.2019Испания - Примера17-й турАлавес1 : 1Леганес
07.04.2019Испания - Примера31-й турАлавес1 : 1Леганес
23.11.2018Испания - Примера13-й турЛеганес1 : 0Алавес
21.01.2018Испания - Примера20-й турАлавес2 : 2Леганес
18.08.2017Испания - Примера1-й турЛеганес1 : 0Алавес
20.05.2017Испания - Примера38-й турЛеганес1 : 1Алавес
21.01.2017Испания - Примера19-й турАлавес2 : 2Леганес
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 1Алавес
09.11.2024Испания — Примера13-й тур3 : 0Алавес
01.11.2024Испания — Примера12-й турАлавес1 : 0
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 1Алавес
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Алавес
24.11.2024Испания — Примера14-й турЛеганес0 : 3
09.11.2024Испания — Примера13-й турЛеганес1 : 0
02.11.2024Испания — Примера12-й тур4 : 3Леганес
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 2Леганес
27.10.2024Испания — Примера11-й турЛеганес3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Атлетик Б1423
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1422
7 Жирона1421
8 Мальорка1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1418
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1414
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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