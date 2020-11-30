Алавес - Леганес 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
30 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леганес, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Иван Неу
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|11
|нп
|Хуан Крус
|23
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|23.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|13.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|21.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|18.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|20.05.2017
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|21.01.2017
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|22
|7
|Жирона
|14
|21
|8
|Мальорка
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|14
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|14
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9