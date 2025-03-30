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Барселона - Жирона 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 16:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
30 Марта 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Барселона
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
12Бразилияпз Артур
8УкраинапзВиктор Цыганков
11НидерландыпзАрно Данжума
19Северная МакедониянпБоян Миовски
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
15.09.2024Испания — Примера5-й турЖирона1 : 4Барселона
04.05.2024Испания - Примера34-й турЖирона4 : 2Барселона
10.12.2023Испания - Примера16-й турБарселона2 : 4Жирона
10.04.2023Испания - Примера28-й турБарселона0 : 0Жирона
28.01.2023Испания - Примера19-й турЖирона0 : 1Барселона
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
16.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
27.01.2019Испания - Примера21-й турЖирона0 : 2Барселона
23.09.2018Испания - Примера5-й турБарселона2 : 2Жирона
24.02.2018Испания - Примера25-й турБарселона6 : 1Жирона
27.03.2025Испания — Примера27-й турБарселона3 : 0
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 4Барселона
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 1
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч0 : 1Барселона
02.03.2025Испания — Примера26-й турБарселона4 : 0
15.03.2025Испания — Примера28-й турЖирона1 : 1
10.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 1Жирона
01.03.2025Испания — Примера26-й турЖирона2 : 2
23.02.2025Испания — Примера25-й тур2 : 0Жирона
14.02.2025Испания — Примера24-й турЖирона1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало каталонского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Реал Сосьедад2938
10 Райо Вальекано2837
11 Севилья2836
12 Хетафе2836
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2829
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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