Барселона - Жирона 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 16:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
30 Марта 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|12
|пз
|Артур
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|11
|пз
|Арно Данжума
|19
|нп
|Боян Миовски
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Мичел Санчес
История личных встреч
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|10.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|23.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|6 : 1
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало каталонского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Реал Сосьедад
|29
|38
|10
|Райо Вальекано
|28
|37
|11
|Севилья
|28
|36
|12
|Хетафе
|28
|36
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|28
|29
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16