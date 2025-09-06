01:34 ()
Армения - Португалия 06 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-09-2025 18:00
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
06 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 1-й тур
Армения
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Португалия, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Португалия
Главные тренеры
Нидерланды Джон вант Схип
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
13.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 6-й тур Армения2 : 3Португалия
14.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 4-й тур Португалия1 : 0Армения
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 15-й тур Португалия1 : 0Армения
22.08.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 10-й тур Армения1 : 1Португалия
09.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Армения
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 5 : 2Армения
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч 6 : 1Армения
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Армения0 : 3
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 6-й тур 1 : 2Армения
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. Финал Португалия2 : 2 5 : 3
04.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала 1 : 2Португалия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Португалия5 : 2 ДВ
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 1 : 0Португалия
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 1. 6-й тур 1 : 1Португалия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча первого тура к ЧМ-2026: Армения — Португалия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

