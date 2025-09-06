01:35 ()
Сан-Марино - Босния и Герцеговина 06 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-09-2025 20:45
Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
06 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 5-й тур
Сан-Марино
Босния и Герцеговина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Босния и Герцеговина, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Италия Роберто Чеволи
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
История личных встреч
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур Босния и Герцеговина1 : 0Сан-Марино
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур Сан-Марино0 : 4
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур Босния и Герцеговина1 : 0Сан-Марино
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 2-й тур Сан-Марино1 : 5
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 1-й тур 2 : 0Сан-Марино
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур 1 : 3Сан-Марино
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Босния и Герцеговина
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур Босния и Герцеговина1 : 0Сан-Марино
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 2-й тур Босния и Герцеговина2 : 1
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 1-й тур 0 : 1Босния и Герцеговина
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 6-й тур Босния и Герцеговина1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

