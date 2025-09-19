05:54 ()
Лион - Анже 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 20:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
19 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Лион
Анже

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Анже, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
1 Словакия вр Доминик Грейф
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 США пз Таннер Тессманн
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Алжир пз Рашид Геззаль
10 Чехия пз Павел Шульц
11 Бельгия пз Малик Фофана
44 Франция пз Халис Мера
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
4 Франция зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
26 Франция зщ Флоран Анен
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
14 Марокко пз Яссин Белькдим
93 Алжир пз Харис Белькебла
6 Франция пз Луи Мутон
11 Франция нп Сидики Шериф
35 Франция нп Проспер Питер
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Жорже Масиэл
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0Анже
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Анже0 : 3Лион
25.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Анже1 : 3Лион
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Лион5 : 0Анже
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 2Анже
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Анже3 : 0Лион
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Лион3 : 0Анже
22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Анже0 : 1Лион
16.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Лион6 : 0Анже
19.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Лион2 : 1Анже
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 3 : 1Лион
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Лион1 : 0
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лион3 : 0
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Лион
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лион2 : 1
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 1Анже
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Анже1 : 1
22.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Анже
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Анже1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лилль410
3
Лига чемпионов
Монако49
4
Лига чемпионов
Лион49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже45
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

