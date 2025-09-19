Лион - Анже 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 20:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
19 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Анже, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|пз
|Рашид Геззаль
|10
|пз
|Павел Шульц
|11
|пз
|Малик Фофана
|44
|пз
|Халис Мера
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|зщ
|Флоран Анен
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Луи Мутон
|11
|нп
|Сидики Шериф
|35
|нп
|Проспер Питер
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Александр Дюжо
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 0
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 2
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|16.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|19.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Ренн
|4
|7
|7
|Марсель
|4
|6
|8
|Ланс
|4
|6
|9
|Ницца
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|6
|11
|Париж
|4
|6
|12
|Анже
|4
|5
|13
|Гавр
|4
|3
|14
|Нант
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|4
|1