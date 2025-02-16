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Гасперини повторил достижение Аллегри в Серии А

Дата публикации: 16-02-2025 23:35

Джан Пьеро Гасперини добился уникального результата, пишет ресурс «Opta Sports». Специалисту удалось преодолеть отметку в 600 набранных очков в Серии А с одной командой.

Первым подобного достиг Массимилиано Аллегри, будучи наставником «Ювентуса». Вместе с туринской командой специалисту удалось набрать 663 очка.

С «Аталантой» Гасперини работает с 2016 года. Действующее соглашение специалиста с бергамасками рассчитано до середины 2025 года. В нынешнем сезоне его подопечные по итогам 25 проведенных встреч находятся на третьей позиции в таблице Серии А (в активе клуба 51 набранное очко). Отставание от лидирующего «Наполи»» составляет 5 очков.

В различные периоды своей карьеры Гасперини работал с «Палермо», «Интером», «Дженоа» и «Кротоне».

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