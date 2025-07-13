«Зенит» объявил о трансфере Жерсона

Дата публикации: 13-07-2025 23:38

«Зенит» уведомил общественность о трансфере хавбека «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона. Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний исполнитель подписал контракт до конца июня 2030 года.



В своем заявлении петербуржцы поприветствовали новичка, взявшего 9-й игровой номер. Также «сине-бело-голубые» выразили надежду, что Жерсон сможет помочь команде Сергея Семака добиться высоких результатов.



Карьера футболиста во «Фламенго» складывалась в два этапа: с 2019 по 2021 год и с января 2023 года. За это время полузащитник отыграл за «стервятников» 253 матча, в которых отличился 19 раз и сделал 34 голевые передачи.



Впервые о грядущем переезде Жерсона в Россию стало известно 4 июля. Коллектив из Рио-де-Жанейро сообщил, что продал игрока «Зениту» за 25 000 000 евро.



Футболист уже имеет опыт выступлений в Европе: он защищал цвета «Ромы», откуда уходил в аренду в «Фиорентину», а также поиграл во Франции за «Марсель».