Форвард «РБ Лейпцига» Вернер может перейти в команду Месси

Дата публикации: 03-12-2025 23:37

Нападающий немецкого футбольного клуба "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может сменить Европу на Северную Америку, продолжив свою карьеру в популярной лиге МЛС, а именно в клубе "Интер Майами". Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной известным журналистом Флорианом Плеттенбергом на его официальной странице в социальной сети X. Журналист утверждает, что стороны уже находятся в активной фазе переговоров, обсуждая детали возможного перехода в январское трансферное окно.

Стоит отметить, что действующий контракт Тимо Вернера с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2026 года, однако нынешний сезон складывается для немецкого форварда не лучшим образом. В текущем розыгрыше чемпионата Германии нападающий принял участие лишь в одном матче, что, очевидно, не соответствует его амбициям и профессиональному опыту. Согласно информации, размещённой на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент оценивается в 5 миллионов евро.

Для "Интер Майами" возможное приобретение игрока такого уровня станет серьёзным усилением. На сегодняшний день команда из Флориды показывает отличные результаты: уже 6 декабря "Интер Майами" выйдет на поле в финале плей-офф МЛС против "Ванкувер Уайткэпс". Если руководство сумеет договориться с Вернером и его нынешним клубом, футболист сможет присоединиться к Лионелю Месси и другим звёздным игрокам клуба уже в новом сезоне, значительно увеличив потенциал атакующей линии.

Фанаты с нетерпением следят за развитием событий, ведь Тимо Вернер обладает богатым опытом выступлений на высшем уровне и сможет внести свой вклад в дальнейшие успехи "Интер Майами" в МЛС. Трансфер, если он состоится, станет одним из самых обсуждаемых этой зимой и, возможно, откроет для самого Вернера новые горизонты в карьере за океаном. Следите за новостями – переход может быть оформлен уже в ближайшие недели.