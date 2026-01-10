17:14 ()
«Краснодар» приостановил переговоры о трансфере Боселли

Дата публикации: 10-01-2026 13:58

 

«Краснодар» временно заморозил переговоры о возможном трансфере нападающего «Пари НН» Хуана Боселли. Как сообщил информированный источник «Чемпионату», обсуждение сделки между клубами действительно велось и было достаточно активным, однако на текущий момент процесс пришёл к паузе. Договориться по условиям перехода уругвайца пока не удалось - стороны остановились, и вероятность того, что трансфер будет завершён ближайшее время, оценивается как крайне низкая.

Журналист Иван Карпов ранее заявлял, что Боселли вот-вот станет игроком «Краснодара», а, в свою очередь, форвард «быков» Александр Кокшаров должен был отправиться в «Пари НН». Но теперь информация о подобном обмене не подтверждается официально, переговоры на данном этапе заморожены и дальнейшая судьба потенциальных переходов остаётся неясной.

В этом сезоне Хуан Боселли успел сыграть за «Пари НН» в 20 матчах всех турниров, отличившись 10 забитыми мячами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость уругвайского нападающего составляет примерно 1,5 миллиона евро.

