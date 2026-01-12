Доминик Гашек предложил отобрать у США право на проведение чемпионата мира по футболу из-за их политики в Венесуэле

Дата публикации: 12-01-2026 19:37

Известный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек выступил с призывом лишить США права проведения чемпионата мира по футболу. Такое заявление он сделал в ответ на недавние события, связанные с действиями Соединённых Штатов в Венесуэле.

Я поддерживаю идею лишить США права проводить чемпионат мира. Всё, что сейчас происходит в этой стране, мало похоже на демократические процессы и соблюдение закона. Государства, которые игнорируют международное право и используют военную силу против других демократических стран, не заслуживают проведения столь масштабных и статусных спортивных событий, - высказался Гашек на своей странице в соцсети Х. - Проведение таких мероприятий только способствует легитимизации их противозаконных действий.

Напомним, что 3 января Соединённые Штаты нанесли крупномасштабный удар по территории Венесуэлы. В результате операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которых впоследствии доставили в Нью-Йорк. Глава США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут привлечены к ответственности за причастность к наркотерроризму и угрозу национальной безопасности Америки.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован на период с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.