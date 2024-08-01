Галлешер - Санкт-Паули 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Лойна Хеми (Галле, Германия), вместимость: 15065
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галлешер - Санкт-Паули, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Лойна Хеми (Галле, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галлешер
Галле
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
|Александер Блессин
История личных встреч
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 5 ДВ
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 4
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|08.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0