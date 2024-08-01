00:40 ()
Свернуть список

Галлешер - Санкт-Паули 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Лойна Хеми (Галле, Германия), вместимость: 15065
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Галлешер
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галлешер - Санкт-Паули, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Лойна Хеми (Галле, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галлешер
Галле
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
12.08.2023Кубок Германии1-й раундГаллешер0 : 1
12.08.2019Кубок Германии1-й раундГаллешер3 : 5 ДВ
25.10.2016Кубок Германии2-й раундГаллешер0 : 4
20.08.2016Кубок Германии1-й раундГаллешер4 : 3 ДВ
08.08.2015Кубок Германии1-й раундГаллешер0 : 1
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Санкт-Паули3 : 0
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Санкт-Паули
12.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турСанкт-Паули3 : 1
03.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур1 : 0Санкт-Паули
26.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турСанкт-Паули1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close