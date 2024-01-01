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Бёрнли - Кардифф Сити 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Бёрнли
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кардифф Сити, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турБёрнли3 : 0Кардифф Сити
01.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турКардифф Сити1 : 1Бёрнли
13.04.2019Англия - Премьер-лига34-й турБёрнли2 : 0Кардифф Сити
30.09.2018Англия - Премьер-лига7-й турКардифф Сити1 : 2Бёрнли
05.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турБёрнли0 : 0Кардифф Сити
28.11.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКардифф Сити2 : 2Бёрнли
25.10.2011Англия - Кубок лиги1/8 финалаКардифф Сити1 : 0Бёрнли
12.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур1 : 4Бёрнли
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 2
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур2 : 1Бёрнли
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турБёрнли1 : 4
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур1 : 1Бёрнли
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундКардифф Сити2 : 0
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турКардифф Сити0 : 2
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур5 : 2Кардифф Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турКардифф Сити1 : 4
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турКардифф Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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