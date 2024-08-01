Вильярреал - Атлетико М 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
19 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 19 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|12
|зщ
|Эрик Бейи
|25
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|9
|пз
|Арно Данжума
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|13
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|20
|пз
|Аксель Витсель
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Диего Симеоне
История личных встреч
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|06.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Лас-Пальмас
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Жирона
|1
|1
|7
|Леганес
|1
|1
|8
|Хетафе
|1
|1
|9
|Атлетик Б
|1
|1
|10
|Осасуна
|1
|1
|11
|Бетис
|1
|1
|12
|Эспаньол
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Мальорка
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Вильярреал
|0
|0
|17
|Вальядолид
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|1
|0