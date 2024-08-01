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Вильярреал - Атлетико М 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
19 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Вильярреал
Атлетико М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 19 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Диего Конде
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
12 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
25 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Дани Парехо
4 Испания пз Сантьяго Комесанья
9 Нидерланды пз Арно Данжума
21 Испания нп Йереми Пино
7 Испания нп Херар Морено
13 Словения вр Ян Облак
3 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
24 Испания зщ Робен Ле Норман
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
14 Испания пз Маркос Льоренте
20 Бельгия пз Аксель Витсель
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
12 Бразилия пз Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
01.04.2024 Испания - Примера 30-й тур Вильярреал1 : 2Атлетико М
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М0 : 2Вильярреал
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Атлетико М2 : 2Вильярреал
28.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал0 : 2Атлетико М
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Вильярреал
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
06.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 0Атлетико М
06.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Вильярреал
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Вильярреал
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 4
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Вильярреал
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал3 : 2
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Атлетико М2 : 0
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Атлетико М
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Атлетико М1 : 1
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 2Атлетико М
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Сельта13
4
Лига чемпионов
Севилья11
5
Лига Европы
Лас-Пальмас11
6
Квалификация Лиги конференций
Жирона11
7 Леганес11
8 Хетафе11
9 Атлетик Б11
10 Осасуна11
11 Бетис11
12 Эспаньол00
13 Реал Мадрид00
14 Мальорка00
15 Атлетико М00
16 Вильярреал00
17 Вальядолид00
18
Зона вылета
Реал Сосьедад10
19
Зона вылета
Алавес10
20
Зона вылета
Валенсия10

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