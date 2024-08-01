Порту - Риу Аве 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Риу Аве, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|97
|зщ
|Зе Педру
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|17
|пз
|Иван Хайме
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|21
|пз
|Фран Наварро
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|19
|пз
|Кику Бондозу
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Joao Novais
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|21
|пз
|Жоау Граса
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
Главные тренеры
|Витор Бруну
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|03.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 3
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|26.04.2019
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Морейренсе
|2
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|6
|Брага
|2
|4
|7
|Санта-Клара
|2
|3
|8
|Бенфика
|2
|3
|9
|Боавишта
|2
|3
|10
|Жил Висенте
|2
|3
|11
|Риу Аве
|2
|3
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Эштрела
|2
|1
|15
|Фаренсе
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Арока
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|2
|0