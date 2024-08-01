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Порту - Риу Аве 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Порту
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Риу Аве, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
97 Португалия зщ Зе Педру
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
17 Испания пз Иван Хайме
16 Испания пз Нико Гонсалес
21 Испания пз Фран Наварро
19 Англия нп Дэнни Намасо
18 Бразилия вр Жонатан
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
19 Португалия пз Кику Бондозу
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Joao Novais
17 Греция пз Мариус Врусаи
21 Португалия пз Жоау Граса
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
9 Бразилия нп Клэйтон
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
03.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Порту0 : 0Риу Аве
28.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2Порту
18.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Порту1 : 0Риу Аве
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве3 : 1Порту
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Порту1 : 0Риу Аве
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве0 : 3Порту
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту2 : 0Риу Аве
07.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Порту1 : 1Риу Аве
29.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 1Порту
26.04.2019 Португалия - Примейра 31-й тур Риу Аве2 : 2Порту
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал 3 : 4 ДВПорту
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Порту4 : 0
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВ
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Риу Аве1 : 0
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1Риу Аве
17.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Риу Аве
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан26
3
Квалификация Лиги Европы
Порту26
4
Квалификация Лиги конференций
Морейренсе26
5 Витория Гимарайнш26
6 Брага24
7 Санта-Клара23
8 Бенфика23
9 Боавишта23
10 Жил Висенте23
11 Риу Аве23
12 Насьонал21
13 АВС21
14 Эштрела21
15 Фаренсе20
16
Стыковая зона
Арока20
17
Зона вылета
Эшторил20
18
Зона вылета
Каза Пия20

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