Хольштайн - Вольфсбург 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Вольфсбург, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|8
|зщ
|Финн Порат
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|10
|пз
|Льюис Холтби
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|18
|нп
|Суто Матино
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Седрик Цезигер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|16
|нп
|Якуб Каминьский
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|21.05.2018
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 1
|17.05.2018
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Бавария
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|1
|3
|7
|РБ Лейпциг
|1
|3
|8
|Вердер
|1
|1
|9
|Аугсбург
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Вольфсбург
|1
|0
|14
|Боруссия М
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0