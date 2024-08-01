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Хольштайн - Вольфсбург 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Хольштайн
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Вольфсбург, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
4ГерманиязщПатрик Эррас
17ГерманиязщТимо Беккер
8ГерманиязщФинн Порат
27ПольшазщТимотеуш Пухач
10ГерманияпзЛьюис Холтби
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
9АвстриянпБенедикт Пихлер
11ШвециянпАлександер Бернхардссон
18ЯпониянпСуто Матино
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
3БельгиязщСебастиан Борнау
5ШвейцариязщСедрик Цезигер
20ГерманиязщРидле Баку
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
16ПольшанпЯкуб Каминьский
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
21.05.2018Германия - Переходные матчиПереходные матчиХольштайн0 : 1Вольфсбург
17.05.2018Германия - Переходные матчиПереходные матчиВольфсбург3 : 1Хольштайн
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 2Хольштайн
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3Хольштайн
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Хольштайн
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турХольштайн1 : 1
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур0 : 1Хольштайн
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 3
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Вольфсбург
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Вольфсбург
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург1 : 3
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур2 : 0Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Хайденхайм13
3
Лига чемпионов
Боруссия Д13
4
Лига чемпионов
Байер13
5
Лига Европы
Бавария13
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм13
7 РБ Лейпциг13
8 Вердер11
9 Аугсбург11
10 Унион11
11 Майнц11
12 Хольштайн10
13 Вольфсбург10
14 Боруссия М10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Штутгарт10
17
Зона вылета
Санкт-Паули10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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