Осасуна - Сельта 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Сельта, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Сельта
Виго
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Иван Вильяр
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Жаилсон
|25
|пз
|Дамиан Родригес
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|05.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Вальядолид
|4
|4
|9
|Эспаньол
|4
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Атлетик Б
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Осасуна
|3
|4
|14
|Реал Сосьедад
|3
|3
|15
|Севилья
|3
|2
|16
|Лас-Пальмас
|3
|2
|17
|Мальорка
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0