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Осасуна - Сельта 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Осасуна
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Сельта, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Сельта
Виго
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
23ИспанияпзАбель Бретонес
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврИван Вильяр
2ШвециязщКарл Старфельт
24ИспаниязщКарлос Домингес
3ИспаниязщОскар Мингеса
16Бразилияпз Жаилсон
25ИспанияпзДамиан Родригес
8ИспанияпзФран Бельтран
19ШвецияпзУиллот Сведберг
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
04.02.2024Испания - Примера23-й турОсасуна0 : 3Сельта
13.08.2023Испания - Примера1-й турСельта0 : 2Осасуна
06.03.2023Испания - Примера24-й турОсасуна0 : 0Сельта
05.11.2022Испания - Примера13-й турСельта1 : 2Осасуна
19.01.2022Испания - Примера21-й турСельта2 : 0Осасуна
23.08.2021Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 0Сельта
25.04.2021Испания - Примера32-й турСельта2 : 1Осасуна
04.10.2020Испания - Примера5-й турОсасуна2 : 0Сельта
11.07.2020Испания - Примера36-й турОсасуна2 : 1Сельта
05.01.2020Испания - Примера19-й турСельта1 : 1Осасуна
29.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 0Осасуна
24.08.2024Испания — Примера2-й турОсасуна1 : 0
17.08.2024Испания — Примера1-й турОсасуна1 : 1
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 2Осасуна
25.05.2024Испания - Примера38-й турОсасуна1 : 1
26.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 3Сельта
23.08.2024Испания — Примера2-й турСельта3 : 1
16.08.2024Испания — Примера1-й турСельта2 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2 6 : 5Сельта
26.05.2024Испания - Примера38-й турСельта2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Сельта36
5
Лига Европы
Реал Мадрид35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Вальядолид44
9 Эспаньол44
10 Алавес34
11 Атлетик Б44
12 Райо Вальекано44
13 Осасуна34
14 Реал Сосьедад33
15 Севилья32
16 Лас-Пальмас32
17 Мальорка32
18
Зона вылета
Хетафе22
19
Зона вылета
Бетис22
20
Зона вылета
Валенсия30

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