Реймс - Ренн 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ренн, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|55
|зщ
|Ноа Санги
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|14
|пз
|Реда Хадра
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|28
|пз
|Глен Камара
|6
|пз
|Азор Матусива
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|2
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|2
|6
|7
|Страсбург
|3
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Брест
|3
|3
|12
|Лион
|3
|3
|13
|Тулуза
|3
|2
|14
|Ницца
|2
|1
|15
|Реймс
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0