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Реймс - Ренн 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Реймс
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ренн, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
94ФранцияврЙеванн Диуф
2КениязщДжозеф Окуму
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
55ФранциязщНоа Санги
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
14ГерманияпзРеда Хадра
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
55НорвегиязщЛео Эстигор
4КамерунзщКристофер Ву
36ГаназщАлиду Сейду
3ФранциязщАдриен Трюффер
28ФинляндияпзГлен Камара
6НидерландыпзАзор Матусива
7ДанияпзАльберт Грёнбек
11ФранциянпЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
19.05.2024Франция - Лига 134-й турРеймс2 : 1Ренн
26.11.2023Франция - Лига 113-й турРенн3 : 1Реймс
15.04.2023Франция - Лига 131-й турРенн3 : 0Реймс
29.12.2022Франция - Лига 116-й турРеймс3 : 1Ренн
09.04.2022Франция - Лига 131-й турРеймс2 : 3Ренн
12.09.2021Франция - Лига 15-й турРенн0 : 2Реймс
04.04.2021Франция - Лига 131-й турРеймс2 : 2Ренн
04.10.2020Франция - Лига 16-й турРенн2 : 2Реймс
16.02.2020Франция - Лига 125-й турРеймс1 : 0Ренн
06.10.2019Франция - Лига 19-й турРенн0 : 1Реймс
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 2Реймс
17.08.2024Франция — Лига 11-й турРеймс0 : 2
19.05.2024Франция - Лига 134-й турРеймс2 : 1Ренн
15.05.2024Франция - Лига 132-й турРеймс1 : 0
10.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 1Реймс
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур3 : 1Ренн
18.08.2024Франция — Лига 11-й турРенн3 : 0
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ренн2 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й турРеймс2 : 1Ренн
12.05.2024Франция - Лига 133-й турРенн1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель37
2
Лига чемпионов
Нант37
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль26
5
Лига Европы
Монако26
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс26
7 Страсбург34
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Брест33
12 Лион33
13 Тулуза32
14 Ницца21
15 Реймс21
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже20
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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