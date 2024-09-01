Лилль - ПСЖ 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Тьяго Сантос
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Луис Энрике
История личных встреч
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 3
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 5
|29.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|01.08.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|17.03.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Лиги 1: «Лилль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|2
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|2
|6
|7
|Страсбург
|3
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Брест
|3
|3
|12
|Лион
|3
|3
|13
|Тулуза
|3
|2
|14
|Ницца
|2
|1
|15
|Реймс
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0