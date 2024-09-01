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Лилль - ПСЖ 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лилль
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
22ПортугалияпзТьяго Сантос
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
9КанаданпДжонатан Дэвид
23КосовонпЭдон Жегрова
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
11ИспаниянпМарко Асенсио
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
10.02.2024Франция - Лига 121-й турПСЖ3 : 1Лилль
17.12.2023Франция - Лига 116-й турЛилль1 : 1ПСЖ
19.02.2023Франция - Лига 124-й турПСЖ4 : 3Лилль
21.08.2022Франция - Лига 13-й турЛилль1 : 7ПСЖ
06.02.2022Франция - Лига 123-й турЛилль1 : 5ПСЖ
29.10.2021Франция - Лига 112-й турПСЖ2 : 1Лилль
01.08.2021Суперкубок ФранцииФиналЛилль1 : 0ПСЖ
03.04.2021Франция - Лига 131-й турПСЖ0 : 1Лилль
17.03.2021Кубок Франции1/8 финалаПСЖ3 : 0Лилль
20.12.2020Франция - Лига 116-й турЛилль0 : 0ПСЖ
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Лилль
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛилль2 : 0
20.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчЛилль2 : 0
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 2Лилль
13.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1 ДВЛилль
23.08.2024Франция — Лига 12-й турПСЖ6 : 0
16.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 4ПСЖ
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1ПСЖ
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2ПСЖ
25.05.2024Кубок ФранцииФинал1 : 2ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Лиги 1: «Лилль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель37
2
Лига чемпионов
Нант37
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль26
5
Лига Европы
Монако26
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс26
7 Страсбург34
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Брест33
12 Лион33
13 Тулуза32
14 Ницца21
15 Реймс21
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже20
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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