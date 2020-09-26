Наполи - Палермо 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Палермо, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Палермо
Палермо
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|10.09.2016
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 3
|13.03.2016
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|28.10.2015
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|14.02.2015
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 1
|24.09.2014
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 3
|13.01.2013
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2012
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|01.05.2012
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|08.01.2012
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия B
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия B
|5-й тур
|1 : 3
|01.09.2024
|Италия — Серия B
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Италия — Серия B
|3-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия B
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|25.09
| Монца
Брешия
|26.09
| Наполи
Палермо
|26.09
1/8 финала
| Аталанта
Чезена
|04.12
| Фиорентина
Эмполи
|04.12
| Милан
Сассуоло
|04.12
| Ювентус
Кальяри
|04.12
| Интер М
Удинезе
|04.12
| Рома
Genoa/Sampdoria
|04.12
Лацио
|04.12
Болонья
|04.12