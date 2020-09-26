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Наполи - Палермо 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Наполи
Палермо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Палермо, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Палермо
Палермо
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
29.01.2017 Италия - Серия А 22-й тур Наполи1 : 1Палермо
10.09.2016 Италия - Серия А 3-й тур Палермо0 : 3Наполи
13.03.2016 Италия - Серия А 29-й тур Палермо0 : 1Наполи
28.10.2015 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 0Палермо
14.02.2015 Италия - Серия А 23-й тур Палермо3 : 1Наполи
24.09.2014 Италия - Серия А 4-й тур Наполи3 : 3Палермо
13.01.2013 Италия - Серия А 20-й тур Наполи3 : 0Палермо
26.08.2012 Италия - Серия А 1-й тур Палермо0 : 3Наполи
01.05.2012 Италия - Серия А 36-й тур Наполи2 : 0Палермо
08.01.2012 Италия - Серия А 17-й тур Палермо1 : 3Наполи
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 0Наполи
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 4Наполи
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Наполи2 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Наполи3 : 0
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 0Наполи
21.09.2024 Италия — Серия B 6-й тур Палермо0 : 0
14.09.2024 Италия — Серия B 5-й тур 1 : 3Палермо
01.09.2024 Италия — Серия B 4-й тур Палермо1 : 1
27.08.2024 Италия — Серия B 3-й тур 0 : 1Палермо
24.08.2024 Италия — Серия B 2-й тур 2 : 0Палермо
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
25.09
Монца
Брешия
26.09
Наполи
Палермо
26.09
1/8 финала
Аталанта
Чезена
04.12
Фиорентина
Эмполи
04.12
Милан
Сассуоло
04.12
Ювентус
Кальяри
04.12
Интер М
Удинезе
04.12
Рома
Genoa/Sampdoria
04.12
Лацио
04.12
Болонья
04.12

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