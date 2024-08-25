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Расинг А - Атлетико Паранаэнсе 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Расинг А
Атлетико Паранаэнсе

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Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг А - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Густаво Костас
История личных встреч
20.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Атлетико Паранаэнсе1 : 0Расинг А
22.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур 2 : 0Расинг А
20.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Атлетико Паранаэнсе1 : 0Расинг А
14.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур Расинг А2 : 1
02.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур 1 : 0Расинг А
25.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур Расинг А0 : 0
23.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 0 : 0Атлетико Паранаэнсе
20.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Атлетико Паранаэнсе1 : 0Расинг А
15.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1
02.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 2
27.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур 2 : 1Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Уачипато
Расинг Монтевидео
2 : 3 0 : 1 0 : 3
Росарио Сентраль
Интернасьонал
1 : 0 1 : 1
Либертад
Универсидад Католика
2 : 0 1 : 1
Индепендьенте дель Валье
Бока Хуниорс
0 : 0 1 : 0
Команда12
Барселона
Ред Булл Брагантино
1 : 1 3 : 2
Палестино
Куяба
1 : 1 1 : 2
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1 2 : 1
ЛДУ Кито
Олвэйс Реди
3 : 0 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Уачипато
Расинг А
0 : 2 6 : 1
Ред Булл Брагантино
Коринтианс
1 : 2 1 : 2 5 : 4
Росарио Сентраль
Форталеза
1 : 1 3 : 1
Палестино
Индепендьенте Медельин
2 : 2 4 : 0
Команда12
ЛДУ Кито
Ланус
1 : 2 3 : 1
Либертад
Спортиво Амельяно
1 : 1 0 : 0 3 : 4
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
2 : 1 0 : 2
Бока Хуниорс
Крузейро
1 : 0 2 : 1 5 : 4
1/4 финала
Команда12
Форталеза
Коринтианс
0 : 2 3 : 0
Ланус
Индепендьенте Медельин
0 : 0 1 : 1 5 : 6
Команда12
Либертад
Крузейро
0 : 2 27.09
Атлетико Паранаэнсе
Расинг А
1 : 0 27.09

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