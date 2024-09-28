Ростов - Акрон 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Акрон, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|9
|21
|4
|Динамо М
|9
|17
|5
|Спартак М
|9
|16
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|9
|12
|8
|Рубин
|10
|12
|9
|Крылья Советов
|9
|10
|10
|Динамо Мх
|9
|10
|11
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
|12
|Акрон
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|9
|6