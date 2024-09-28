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Ростов - Акрон 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Акрон, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Ростов
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов0 : 2
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Ростов3 : 1
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Ростов
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 5
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон2 : 0
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Акрон3 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М921
4 Динамо М917
5 Спартак М916
6 ЦСКА914
7 Ростов912
8 Рубин1012
9 Крылья Советов910
10 Динамо Мх910
11 Пари Нижний Новгород1010
12 Акрон98
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат96

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