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Эштрела - Морейренсе 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
28 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Эштрела
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Морейренсе, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
30 Бразилия вр Бруно
3 Франция зщ Тилль Сиссоко
44 Португалия зщ Tiago Oliveira
10 Аргентина пз Алан Руис
6 Бразилия пз Jesus Igor
22 Бразилия пз Леу Кордейру
25 Португалия нп Нилтон Варела
2 Португалия нп Travassos
17 Португалия нп Нани
9 Бразилия нп Родриго Перейра
98 Португалия нп Кикаш
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
5 Португалия пз Sidnei Tavares
6 Португалия пз Рубен Рамуш
31 Бразилия пз Мадсон
11 Бразилия пз Алан де Соуза
77 Бразилия пз Gabrielzinho
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Морейренсе2 : 2Эштрела
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1Морейренсе
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2Эштрела
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 0Эштрела
16.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела2 : 2
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Эштрела0 : 1
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Эштрела
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 3
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Морейренсе0 : 0
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1Морейренсе
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Морейренсе1 : 1
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 1Морейренсе
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Морейренсе3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг618
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара612
5 Витория Гимарайнш612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Морейренсе68
9 Жил Висенте67
10 АВС67
11 Каза Пия67
12 Риу Аве67
13 Эшторил66
14 Арока66
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе60

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