Эштрела - Морейренсе 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
28 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Морейренсе, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|30
|вр
|Бруно
|3
|зщ
|Тилль Сиссоко
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|10
|пз
|Алан Руис
|6
|пз
|Jesus Igor
|22
|пз
|Леу Кордейру
|25
|нп
|Нилтон Варела
|2
|нп
|Travassos
|17
|нп
|Нани
|9
|нп
|Родриго Перейра
|98
|нп
|Кикаш
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|31
|пз
|Мадсон
|11
|пз
|Алан де Соуза
|77
|пз
|Gabrielzinho
|9
|нп
|Луис Нлаво
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|6
|12
|5
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Морейренсе
|6
|8
|9
|Жил Висенте
|6
|7
|10
|АВС
|6
|7
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Эшторил
|6
|6
|14
|Арока
|6
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0