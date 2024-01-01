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Бохум - Бавария 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
27 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Бохум
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Бавария, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Бавария
Мюнхен
27 Германия вр Патрик Древес
15 Германия зщ Феликс Пасслак
13 Хорватия зщ Яков Медич
20 Украина зщ Иван Ордец
4 Сербия зщ Эрхан Машович
32 Германия пз Максимилиан Виттек
10 Нидерланды пз Дани де Вит
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
8 Франция пз Энтони Лосийя
29 Германия пз Мориц Брошински
23 Япония пз Кодзи Миёси
1 Германия вр Мануэль Нойер
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
16 Португалия пз Жоау Пальинья
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Петер Цейдлер
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
18.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Бохум3 : 2Бавария
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария7 : 0Бохум
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Бавария3 : 0Бохум
21.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Бохум0 : 7Бавария
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Бохум4 : 2Бавария
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария7 : 0Бохум
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Бохум1 : 2Бавария
10.02.2016 Кубок Германии 1/4 финала Бохум0 : 3Бавария
20.12.2011 Кубок Германии 1/8 финала Бохум1 : 2Бавария
01.05.2010 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария3 : 1Бохум
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 3 : 1Бохум
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Бохум1 : 3
27.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 2Бохум
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Бохум2 : 2
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 1Бохум
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 1Бавария
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария4 : 0
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 3 : 3Бавария
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Бавария
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Бавария1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
2
Лига чемпионов
Бавария717
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Фрайбург815
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Боруссия М810
11 Аугсбург810
12 Хайденхайм79
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум71

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