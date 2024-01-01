Бохум - Бавария 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
27 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Бавария, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Бавария
Мюнхен
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|13
|зщ
|Яков Медич
|20
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|10
|пз
|Дани де Вит
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|29
|пз
|Мориц Брошински
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Венсан Компани
История личных встреч
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 7
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|10.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|20.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|01.05.2010
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Боруссия М
|8
|10
|11
|Аугсбург
|8
|10
|12
|Хайденхайм
|7
|9
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1