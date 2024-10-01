Мальорка - Атлетик Б 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
28 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 28 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|27
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|02.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|14.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|11.05.2013
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|10
|17
|7
|Мальорка
|10
|17
|8
|Райо Вальекано
|11
|16
|9
|Осасуна
|10
|15
|10
|Севилья
|11
|15
|11
|Сельта
|11
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Леганес
|11
|11
|15
|Хетафе
|11
|10
|16
|Эспаньол
|11
|10
|17
|Алавес
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7