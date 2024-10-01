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Мальорка - Атлетик Б 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
28 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Мальорка
Атлетик Б

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 28 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
27 Испания пз Роберт Наварро
8 Испания пз Ману Морланес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
7 Косово нп Ведат Мурики
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
17 Испания зщ Юри Берчиче
4 Испания зщ Айтор Паредес
16 Испания пз Иньиго Руис
23 Испания пз Микель Хаурехисар
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
06.04.2024 Кубок Испании Финал Атлетик Б1 : 1 4 : 2Мальорка
02.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б4 : 0Мальорка
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1Атлетик Б
15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 0Мальорка
14.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Мальорка3 : 2Атлетик Б
11.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Атлетик Б2 : 0Мальорка
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б3 : 1Мальорка
13.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
11.05.2013 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1Мальорка
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Мальорка1 : 0
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 2 : 1Мальорка
27.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 2Мальорка
23.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 1 : 2Мальорка
17.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Мальорка1 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Атлетик Б1 : 0
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Атлетик Б4 : 1
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 2 : 1Атлетик Б
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Атлетик Б2 : 0
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Атлетик Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1120
5
Лига Европы
Бетис1118
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1017
7 Мальорка1017
8 Райо Вальекано1116
9 Осасуна1015
10 Севилья1115
11 Сельта1113
12 Реал Сосьедад1012
13 Жирона1112
14 Леганес1111
15 Хетафе1110
16 Эспаньол1110
17 Алавес1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия117

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