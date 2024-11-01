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Дармштадт 98 - Герта 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
09 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Дармштадт 98
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Герта, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 980 : 2Герта
13.05.2017 Германия - Бундеслига 33-й тур Дармштадт 980 : 2Герта
21.12.2016 Германия - Бундеслига 16-й тур Герта2 : 0Дармштадт 98
07.05.2016 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 2Дармштадт 98
12.12.2015 Германия - Бундеслига 16-й тур Дармштадт 980 : 4Герта
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 5Дармштадт 98
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 3 ДВДармштадт 98
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Дармштадт 981 : 1
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 985 : 1
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 3Дармштадт 98
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта0 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Герта2 : 1
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 3Герта
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Герта3 : 1
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 2Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Падерборн 071120
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1120
4 Гамбург1219
5 Карлсруэ1119
6 Нюрнберг1218
7 Магдебург1117
8 Кайзерслаутерн1217
9 Герта1117
10 Эльверсберг1116
11 Кёльн1115
12 Дармштадт 981113
13 Гройтер Фюрт1113
14 Айнтрахт Б1212
15 Пройссен Мюнстер1110
16
Стыковая зона
Ульм 1846119
17
Зона вылета
Шальке-04119
18
Зона вылета
Ян117

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