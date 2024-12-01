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Халл Сити - Уотфорд 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
11 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Халл Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Уотфорд, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд0 : 0Халл Сити
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турХалл Сити1 : 2Уотфорд
22.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турХалл Сити1 : 0Уотфорд
11.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турУотфорд0 : 0Халл Сити
22.04.2017Англия - Премьер-лига34-й турХалл Сити2 : 0Уотфорд
29.10.2016Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд1 : 0Халл Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турХалл Сити0 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур3 : 1Халл Сити
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турХалл Сити0 : 2
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 0Халл Сити
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турХалл Сити1 : 2
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турУотфорд0 : 0
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турУотфорд1 : 0
22.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 2Уотфорд
08.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турУотфорд1 : 0
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2041
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Мидлсбро2031
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1825
14 Лутон Таун2022
15 Ковентри Сити1921
16 Дерби Каунти2021
17 Сток Сити2021
18 Престон Норт Энд1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1817
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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