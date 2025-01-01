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Боруссия М - Бохум 25 Января прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
25 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия М
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бохум, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бохум
Бохум
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
27ГерманияпзРокко Райц
14ФранцияпзАлассан Плеа
7АвстрияпзКевин Штёгер
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
10НидерландыпзДани де Вит
29ГерманияпзМориц Брошински
9НидерландынпМирон Боадю
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБохум0 : 2Боруссия М
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М5 : 2Бохум
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турБохум1 : 3Боруссия М
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М2 : 0Бохум
08.11.2022Германия - Бундеслига14-й турБохум2 : 1Боруссия М
18.03.2022Германия - Бундеслига27-й турБохум0 : 2 ТБоруссия М
31.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБоруссия М2 : 1Бохум
25.05.2011Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчБохум1 : 1Боруссия М
19.05.2011Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчБоруссия М1 : 0Бохум
16.01.2010Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М1 : 2Бохум
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 1Боруссия М
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия М0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 2Боруссия М
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия М4 : 1
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБохум3 : 3
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБохум1 : 0
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 0Бохум
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБохум2 : 0
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 2 ТБохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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