Боруссия М - Бохум 25 Января прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
25 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бохум, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бохум
Бохум
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|14
|пз
|Алассан Плеа
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|10
|пз
|Дани де Вит
|29
|пз
|Мориц Брошински
|9
|нп
|Мирон Боадю
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|18.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2 Т
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|25.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 1
|19.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 0
|16.01.2010
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|18
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|18
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|18
|24
|12
|Аугсбург
|18
|22
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11