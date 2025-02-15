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Кардифф Сити - Бристоль Сити 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 14:30
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
15 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Кардифф Сити
Бристоль Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Бристоль Сити, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бристоль Сити1 : 1Кардифф Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 1Кардифф Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити2 : 0Бристоль Сити
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Кардифф Сити2 : 0Бристоль Сити
21.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Бристоль Сити2 : 0Кардифф Сити
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити3 : 2Кардифф Сити
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Кардифф Сити1 : 2Бристоль Сити
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити0 : 2Кардифф Сити
06.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Кардифф Сити0 : 1Бристоль Сити
04.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бристоль Сити0 : 1Кардифф Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 1Кардифф Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 3 2 : 4Кардифф Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 7 : 0Кардифф Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Кардифф Сити2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Кардифф Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бристоль Сити2 : 0
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бристоль Сити0 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Бристоль Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бристоль Сити2 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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