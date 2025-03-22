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Торпедо М - Родина 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 16:00
22 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Торпедо М
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Родина, которое состоится 22 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Словения Зоран Желькович
История личных встреч
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1Торпедо М
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Торпедо М1 : 1Родина
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0Торпедо М
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Торпедо М
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Торпедо М0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0Торпедо М
20.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Торпедо М
12.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Торпедо М
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Родина4 : 0
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Родина
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Родина0 : 1
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Родина
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2447
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 СКА-Хабаровск2435
7 Енисей2434
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2428
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2421
17
Зона вылета
Алания2419
18
Зона вылета
Тюмень2416

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