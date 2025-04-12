НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
12 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Рой Кортсмит
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|15
|пз
|Энес Махмутович
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|55
|нп
|Камаль Сова
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|17
|нп
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|6 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|14.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 0
|02.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|29-й тур
|2 : 1
|26.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|11-й тур
|5 : 0
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Фортуна
|28
|33
|10
|Хераклес
|28
|32
|11
|Гронинген
|28
|32
|12
|Спарта
|28
|31
|13
|НЕК Неймеген
|28
|30
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19