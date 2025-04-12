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НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
12 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
НАК Бреда
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1НидерландыврРой Кортсмит
25НидерландызщCherrion Valerius
5БельгиязщЯн ван ден Берг
4НидерландызщБой Кемпер
12АвстрияпзЛео Граймль
15ЛюксембургпзЭнес Махмутович
16АвстралияпзМаксимильен Балар
8НидерландыпзКлинт Леманс
55ГананпКамаль Сова
77СловакиянпЛео Сауэр
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
19ФинляндияпзОливер Антман
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
17БельгиянпМатис Сюре
9НидерландынпМилан Смит
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
21.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турГоу Эхед Иглс2 : 1НАК Бреда
05.04.2021Нидерланды - Первый дивизион32-й турНАК Бреда0 : 1Гоу Эхед Иглс
11.12.2020Нидерланды - Первый дивизион16-й турГоу Эхед Иглс0 : 0НАК Бреда
26.10.2020Кубок Нидерландов1-й раундГоу Эхед Иглс6 : 0НАК Бреда
26.01.2020Нидерланды - Первый дивизион23-й турГоу Эхед Иглс1 : 0НАК Бреда
01.11.2019Нидерланды - Первый дивизион13-й турНАК Бреда1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.03.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНАК Бреда1 : 0Гоу Эхед Иглс
22.11.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турГоу Эхед Иглс2 : 0НАК Бреда
02.04.2014Нидерланды - Эредивизия29-й турГоу Эхед Иглс2 : 1НАК Бреда
26.10.2013Нидерланды - Эредивизия11-й турНАК Бреда5 : 0Гоу Эхед Иглс
06.04.2025Нидерланды — Эредивизия28-й тур3 : 1НАК Бреда
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турНАК Бреда1 : 1
14.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур1 : 1НАК Бреда
07.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й турНАК Бреда1 : 1
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур1 : 0НАК Бреда
06.04.2025Нидерланды — Эредивизия28-й турГоу Эхед Иглс2 : 2
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур3 : 2Гоу Эхед Иглс
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турГоу Эхед Иглс1 : 0
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 3Гоу Эхед Иглс
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турГоу Эхед Иглс3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Фортуна2833
10 Хераклес2832
11 Гронинген2832
12 Спарта2831
13 НЕК Неймеген2830
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2819
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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