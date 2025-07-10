Сабах - Целе 10 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-07-2025 18:00
Стадион: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан), вместимость: 13000
10 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - Целе, которое состоится 10 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
|Альберт Риера
История личных встреч
|24.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|17.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 2
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 4 1 : 3
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|10.07
|17.07
| АЕК Ларнака
Партизан
|10.07
|17.07
| Шериф
Приштина
|10.07
|17.07
| Пакш
ЧФР Клуж
|10.07
|17.07
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|10.07
|17.07
| Шахтёр
Ильвес
|10.07
|17.07
| Спартак Тр
Хеккен
|10.07
|17.07
| Легия
Актобе
|10.07
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
|24.07
|31.07
| FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
|24.07
|24.07
| Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
|24.07
|31.07
| Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07