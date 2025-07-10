03:54 ()
Свернуть список

Сабах - Целе 10 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-07-2025 18:00
Стадион: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан), вместимость: 13000
10 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Сабах
Целе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - Целе, которое состоится 10 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
Хорватия Крунослав Рендулич
Испания Альберт Риера
История личных встреч
24.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 36-й тур Сабах1 : 0
17.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Сабах
09.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 34-й тур Сабах3 : 1
03.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Сабах
27.04.2025 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур Сабах1 : 1
17.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 2 : 2Целе
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Целе1 : 2
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 5 : 4 1 : 3Целе
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Целе1 : 0
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 2Целе
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
10.0717.07
АЕК Ларнака
Партизан
10.0717.07
Шериф
Приштина
10.0717.07
Пакш
ЧФР Клуж
10.0717.07
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
10.0717.07
Шахтёр
Ильвес
10.0717.07
Спартак Тр
Хеккен
10.0717.07
Легия
Актобе
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
24.0731.07
Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
24.0731.07
Команда12
Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0724.07
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
24.0731.07
Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close