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Сеул - Барселона 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 13:00
31 Июля 2025 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Сеул
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеул - Барселона, которое состоится 31 Июля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сеул
Сеул, Южная Корея
Барселона
Барселона, Испания
История личных встреч
04.12.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф за право остаться. 38-й тур 1 : 2Сеул
28.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф за право остаться. 37-й тур Сеул0 : 0
07.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф за право остаться. 36-й тур Сеул3 : 0
03.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф за право остаться. 35-й тур 3 : 4Сеул
30.10.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф за право остаться. 34-й тур 2 : 0Сеул
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Барселона
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 3Барселона
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Барселона2 : 3
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 2Барселона
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Барселона4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Сеул» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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