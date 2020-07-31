Сеул - Барселона 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 13:00
31 Июля 2025 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеул - Барселона, которое состоится 31 Июля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сеул
Сеул, Южная Корея
Барселона
Барселона, Испания
История личных встреч
|04.12.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф за право остаться. 38-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф за право остаться. 37-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф за право остаться. 36-й тур
|3 : 0
|03.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф за право остаться. 35-й тур
|3 : 4
|30.10.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф за право остаться. 34-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Сеул» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.