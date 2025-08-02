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Урал - Родина 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 16:00
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
02 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Урал
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Родина, которое состоится 02 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Родина
Москва
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Словения Зоран Желькович
История личных встреч
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Родина3 : 2Урал
04.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Урал0 : 0Родина
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Родина1 : 1 2 : 4Урал
30.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Родина1 : 0Урал
30.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал0 : 1Родина
30.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал2 : 2Родина
20.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал2 : 1Родина
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Урал2 : 1
28.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Урал3 : 2
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 4 : 1Урал
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 1Урал
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Урал2 : 4
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Родина1 : 3
21.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Родина1 : 1
11.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 2
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0
Текстовая трансляция
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Лига Pari подарила один из самых курьёзных голов 2025 года! Он случился в матче московской «Родины» и костромского «Спартака».Голкипер «Родины» потерялся в пространстве!OMG Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Урал» — «Родина». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Челябинск26
2
Повышение
Урал26
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Чайка24
5 КАМАЗ24
6 СКА-Хабаровск24
7 Спартак Кс23
8 Ротор23
9 Нефтехимик22
10 Сокол22
11 Арсенал Т22
12 Черноморец21
13 Родина21
14 Торпедо М21
15 Шинник21
16
Зона вылета
Уфа21
17
Зона вылета
Волга Ул20
18
Зона вылета
Енисей20

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