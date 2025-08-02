Урал - Родина 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 16:00
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
02 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Родина, которое состоится 02 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Родина
Москва
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Зоран Желькович
История личных встреч
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|04.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|30.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|30.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|28.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|3 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|4 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 4
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
|21.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Лига Pari подарила один из самых курьёзных голов 2025 года! Он случился в матче московской «Родины» и костромского «Спартака».Голкипер «Родины» потерялся в пространстве!OMG Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Урал» — «Родина». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Челябинск
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Чайка
|2
|4
|5
|КАМАЗ
|2
|4
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Спартак Кс
|2
|3
|8
|Ротор
|2
|3
|9
|Нефтехимик
|2
|2
|10
|Сокол
|2
|2
|11
|Арсенал Т
|2
|2
|12
|Черноморец
|2
|1
|13
|Родина
|2
|1
|14
|Торпедо М
|2
|1
|15
|Шинник
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Уфа
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0