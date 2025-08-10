16:32 ()
Брага - Тондела 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
10 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Брага
Тондела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Тондела, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Тондела
Тондела
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Тондела0 : 1Брага
20.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Брага3 : 1Тондела
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Брага4 : 2Тондела
03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Тондела0 : 4Брага
20.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Тондела1 : 0Брага
12.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Брага2 : 1Тондела
14.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Брага3 : 0Тондела
08.12.2018 Португалия - Примейра 12-й тур Тондела0 : 1Брага
15.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур Брага2 : 1Тондела
26.02.2018 Португалия - Примейра 24-й тур Брага1 : 0Тондела
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Брага
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Брага1 : 0 ДВ
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Брага
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Брага1 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 1Брага
22.09.2024 Кубок Португалии 2-й раунд 2 : 1Тондела
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 0Тондела
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Тондела
15.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 5-й тур 4 : 1Тондела
09.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 4-й тур 0 : 0Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Лига чемпионов
Санта-Клара00
3
Лига Европы
Фамаликан00
4
Лига конференций
АВС00
5 Риу Аве00
6 Эшторил00
7 Витория Гимарайнш00
8 Морейренсе00
9 Жил Висенте00
10 Бенфика00
11 Порту00
12 Алверка00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Тондела00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
Каза Пия10

Отзывы и комментарии к матчу

