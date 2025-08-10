Брага - Тондела 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
10 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Тондела, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Тондела
Тондела
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|20.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 1
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|4 : 2
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 4
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|14.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|26.02.2018
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 ДВ
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|2 : 1
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|4 : 1
|09.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Фамаликан
|0
|0
| 4
Лига конференций
|АВС
|0
|0
|5
|Риу Аве
|0
|0
|6
|Эшторил
|0
|0
|7
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|8
|Морейренсе
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Бенфика
|0
|0
|11
|Порту
|0
|0
|12
|Алверка
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0