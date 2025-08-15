22:02 ()
Ван - Урарту 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 15:00
15 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Ван
Урарту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Урарту, которое состоится 15 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ван
Чаренцаван
Урарту
Ереван
История личных встреч
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Урарту0 : 2Ван
11.11.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур Ван3 : 1Урарту
16.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Урарту3 : 1Ван
20.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Ван1 : 1Урарту
30.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Урарту1 : 1Ван
12.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Ван2 : 2Урарту
19.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Урарту3 : 1Ван
02.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ван0 : 5Урарту
01.03.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур Урарту2 : 0Ван
19.10.2022 Армения - Премьер-лига 12-й тур Ван0 : 1Урарту
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ван
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ван0 : 0
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Урарту0 : 2Ван
23.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 2
12.05.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ван
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Урарту1 : 0
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Урарту
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Урарту
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Урарту1 : 2
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Урарту0 : 2Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пюник24
2
Лига конференций
Урарту24
3
Лига конференций
Ван24
4 Ноа13
5 Арарат21
6 Гандзасар21
7 Арарат-Армения11
8 БКМА11
9 Ширак21
10
Зона вылета
Алашкерт10

Отзывы и комментарии к матчу

