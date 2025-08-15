Ван - Урарту 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 15:00
15 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Урарту, которое состоится 15 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
Урарту
Ереван
История личных встреч
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|16.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|20.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|19.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|02.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 5
|01.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|19.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|23.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|12.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пюник
|2
|4
| 2
Лига конференций
|Урарту
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Ван
|2
|4
|4
|Ноа
|1
|3
|5
|Арарат
|2
|1
|6
|Гандзасар
|2
|1
|7
|Арарат-Армения
|1
|1
|8
|БКМА
|1
|1
|9
|Ширак
|2
|1
| 10
Зона вылета
|Алашкерт
|1
|0