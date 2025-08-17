06:26 ()
Воскресенье 17 августа
Чезена - Пиза 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 20:45
17 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Чезена
Пиза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чезена - Пиза, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чезена
Чезена
Пиза
Пиза
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
16.02.2025Италия — Серия BСерия В. 26-й турЧезена1 : 1Пиза
05.10.2024Италия — Серия BСерия В. 8-й турПиза3 : 1Чезена
25.09.2024Кубок Италии1/16 финалаПиза0 : 1Чезена
08.04.2017Италия - Серия BСерия B. 35-й турПиза0 : 1Чезена
13.11.2016Италия - Серия BСерия B. 14-й турЧезена2 : 0Пиза
17.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/4 финала1 : 0Чезена
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й тур0 : 1Чезена
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й тур0 : 1Чезена
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й турЧезена2 : 1
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й тур3 : 0Чезена
05.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 0Пиза
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турПиза2 : 1
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турПиза3 : 3
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й тур1 : 0Пиза
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й турПиза1 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

