Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Атлетико М - Эльче 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
23 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетико М
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эльче, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эльче
Эльче
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
14 Испания пз Маркос Льоренте
8 Испания пз Пабло Барриос
5 США пз Джонни Кардозо
11 Аргентина пз Тьяго Альмада
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
6 Испания зщ Педро Бигас
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
21 Франция зщ Лео Петро
15 Испания зщ Альваро Нуньес
14 Испания пз Алейс Фебас
16 Португалия пз Мартим Нету
30 Испания пз Родриго Мендоса
11 Испания нп Херман Валера
10 Испания нп Рафаэль Мир
20 Уругвай нп Альваро Родригес
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
15.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Эльче0 : 4Атлетико М
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эльче1 : 0Атлетико М
29.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Атлетико М2 : 0Эльче
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Эльче0 : 2Атлетико М
22.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М1 : 0Эльче
01.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Эльче0 : 1Атлетико М
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М3 : 1Эльче
29.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Атлетико М3 : 0Эльче
25.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Эльче1 : 1Атлетико М
25.04.2015 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М3 : 0Эльче
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Атлетико М
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Атлетико М
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Атлетико М
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур Атлетико М1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур 1 : 3Атлетико М
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эльче1 : 1
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 4Эльче
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче2 : 0
17.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 40-й тур 2 : 1Эльче
10.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 39-й тур Эльче1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона13
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Хетафе13
4
Лига чемпионов
Вильярреал13
5
Лига Европы
Атлетик Б13
6
Лига конференций
Эспаньол13
7 Алавес13
8 Реал Мадрид13
9 Реал Сосьедад11
10 Бетис11
11 Валенсия11
12 Эльче11
13 Севилья10
14 Леванте10
15 Атлетико М10
16 Осасуна10
17 Жирона10
18
Зона вылета
Овьедо10
19
Зона вылета
Сельта10
20
Зона вылета
Мальорка10

