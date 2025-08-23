Атлетико М - Эльче 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
23 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эльче, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|6
|зщ
|Педро Бигас
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|21
|зщ
|Лео Петро
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Мартим Нету
|30
|пз
|Родриго Мендоса
|11
|нп
|Херман Валера
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|20
|нп
|Альваро Родригес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0
|25.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|25.04.2015
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|1 : 3
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Реал Сосьедад
|1
|1
|10
|Бетис
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Эльче
|1
|1
|13
|Севилья
|1
|0
|14
|Леванте
|1
|0
|15
|Атлетико М
|1
|0
|16
|Осасуна
|1
|0
|17
|Жирона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сельта
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|1
|0