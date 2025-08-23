22:19 ()
Карлсруэ - Айнтрахт Б 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 13:00
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
23 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Карлсруэ
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Айнтрахт Б, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Карлсруэ0 : 2Айнтрахт Б
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Б1 : 2Карлсруэ
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б2 : 0Карлсруэ
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Карлсруэ2 : 0Айнтрахт Б
01.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ1 : 1Айнтрахт Б
16.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
14.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б1 : 3Карлсруэ
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
17.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Карлсруэ
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Карлсруэ
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Карлсруэ3 : 0
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 2Карлсруэ
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б3 : 2
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1Айнтрахт Б
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б1 : 4
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Б2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия26
2
Повышение
Дармштадт 9826
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9626
4 Айнтрахт Б26
5 Эльверсберг36
6 Падерборн 0724
7 Карлсруэ24
8 Пройссен Мюнстер34
9 Гройтер Фюрт23
10 Магдебург23
11 Шальке-0423
12 Бохум23
13 Кайзерслаутерн33
14 Герта21
15 Динамо Др20
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Нюрнберг30
18
Зона вылета
Фортуна20

Отзывы и комментарии к матчу

