Карлсруэ - Айнтрахт Б 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 13:00
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
23 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Айнтрахт Б, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|16.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|17.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арминия
|2
|6
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|2
|6
|4
|Айнтрахт Б
|2
|6
|5
|Эльверсберг
|3
|6
|6
|Падерборн 07
|2
|4
|7
|Карлсруэ
|2
|4
|8
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|9
|Гройтер Фюрт
|2
|3
|10
|Магдебург
|2
|3
|11
|Шальке-04
|2
|3
|12
|Бохум
|2
|3
|13
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|14
|Герта
|2
|1
|15
|Динамо Др
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Нюрнберг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|2
|0