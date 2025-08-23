Женис - Астана 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Окончен
3 : 2
- 60'1:1Элгуджа Лобжанидзе
- 74'2:1Элгуджа Лобжанидзе
- 90+4'3:2
0'
45'
90'
- 15'0:1Нурали Жаксылык
- 81'2:2Назми Грипши
История личных встреч
|24.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 2
|29.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|25.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|20
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|20
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|20
|43
|4
|Елимай
|22
|38
|5
|Актобе
|20
|36
|6
|Окжетпес
|21
|32
|7
|Женис
|21
|31
|8
|Ордабасы
|20
|28
|9
|Кызыл-Жар
|22
|21
|10
|Жетысу
|21
|20
|11
|Кайсар
|21
|19
|12
|Туран
|22
|15
| 13
Зона вылета
|Улытау
|20
|14
| 14
Зона вылета
|Атырау
|22
|12