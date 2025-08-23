19:40 ()
Свернуть список

Женис - Астана 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Женис
Окончен
3 : 2
Астана

  • 60'
    1:1
    Элгуджа Лобжанидзе
  • 74'
    2:1
    Элгуджа Лобжанидзе
  • 90+4'
    3:2
0'
45'
90'
  • 15'
    0:1
    Нурали Жаксылык
  • 81'
    2:2
    Назми Грипши
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Астана, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Женис
Астана
Астана
Астана
История личных встреч
24.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Астана4 : 2Женис
29.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Женис1 : 1Астана
01.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Астана2 : 0Женис
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Женис
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Женис
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Женис0 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Женис
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Женис3 : 1
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Астана4 : 0
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Астана0 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Астана
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Астана
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол2044
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2043
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2043
4 Елимай2238
5 Актобе2036
6 Окжетпес2132
7 Женис2131
8 Ордабасы2028
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2120
11 Кайсар2119
12 Туран2215
13
Зона вылета
Улытау2014
14
Зона вылета
Атырау2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close