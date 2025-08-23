19:40 ()
Кайсар - Атырау 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Кайсар
Окончен
0 : 0
Атырау

    0'
    45'
    90'
      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Атырау, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кайсар
      Кызылорда
      Атырау
      Атырау
      История личных встреч
      25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Атырау1 : 2Кайсар
      03.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Атырау2 : 2Кайсар
      20.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Кайсар1 : 1Атырау
      22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайсар1 : 0Атырау
      10.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Атырау2 : 1Кайсар
      28.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Атырау1 : 1Кайсар
      18.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайсар1 : 1Атырау
      25.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Кайсар0 : 1Атырау
      10.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Атырау1 : 3Кайсар
      10.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайсар0 : 1Атырау
      16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Кайсар
      10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайсар1 : 1
      26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Кайсар1 : 0
      19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Кайсар
      06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Кайсар
      17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Атырау
      09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Атырау1 : 1
      03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Атырау
      20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Атырау
      05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Атырау
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Тобол2044
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Астана2043
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Кайрат2043
      4 Елимай2238
      5 Актобе2036
      6 Окжетпес2132
      7 Женис2131
      8 Ордабасы2028
      9 Кызыл-Жар2221
      10 Жетысу2120
      11 Кайсар2119
      12 Туран2215
      13
      Зона вылета
      		Улытау2014
      14
      Зона вылета
      		Атырау2212

