Кайсар - Атырау 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Атырау, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Атырау
Атырау
История личных встреч
|25.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|10.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|28.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|10.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|10.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|06.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|20
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|20
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|20
|43
|4
|Елимай
|22
|38
|5
|Актобе
|20
|36
|6
|Окжетпес
|21
|32
|7
|Женис
|21
|31
|8
|Ордабасы
|20
|28
|9
|Кызыл-Жар
|22
|21
|10
|Жетысу
|21
|20
|11
|Кайсар
|21
|19
|12
|Туран
|22
|15
| 13
Зона вылета
|Улытау
|20
|14
| 14
Зона вылета
|Атырау
|22
|12