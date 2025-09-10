03:24 ()
Перу - Парагвай 10 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Перу
Перерыв
0 : 0
Парагвай

    0'
    45'
    90'
    • 27'
      Густаво Веласкес
    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Парагвай, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Перу
    Парагвай
    1ПеруврПедро Гальесе
    17ПерузщЛуис Адвинкула
    5ПерузщКарлос Самбрано
    15ПерузщРенсо Гарсес
    4ПерузщМаркос Лопес
    7ПерузщKenji Cabrera
    13ПерупзРенато Тапиа
    19ПерупзЙосимар Йотун
    10ПерупзСерхио Пенья
    23ПерунпЖоао Гримальдо
    9ПерунпЛуис Рамос
    22ПарагвайврOrlando Gill
    2ПарагвайзщГуставо Веласкес
    15ПарагвайзщГуставо Гомес
    3ПарагвайзщОмар Альдерете
    6АргентиназщАгустин Сандес
    16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
    8ПарагвайпзДиего Гомес
    21ПарагвайпзРональдо Мартинес
    11ПарагвайнпАнхель Ромеро
    7ПарагвайнпРамон Соса
    9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
    Запасные
    12ПеруврКарлос Каседа
    21ПеруврДиего Энрикес
    2ПерузщЛуис Абрам
    18ПерузщCesar Inga
    20ПерузщОливер Сонне
    3ПерупзЭрик Норьега
    8ПерупзХайро Конча
    14ПерупзХесус Претель
    16ПерупзКристофер Гонсалес
    22ПерупзКевин Кеведо
    6ПерупзПьеро Кари
    11ПерунпХосе Ривера
    1ПарагвайврКарлос Коронел
    12ПарагвайврРоберто Фернандес
    4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
    5ПарагвайзщАлексис Дуарте
    13ПарагвайзщLucas Romero
    14ПарагвайзщБлас Риверос
    17ПарагвайпзAdrian Alcaraz
    20ПарагвайпзБрайан Охеда
    23ПарагвайпзМатиас Галарса
    10Парагвайпз Каку
    18ПарагвайнпАлекс Арче
    19ПарагвайнпГабриэль Авалос
    Главные тренеры
    УругвайХорхе Фоссати
    АргентинаГуставо Альфаро
    История личных встреч
    08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Перу0 : 0Парагвай
    08.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай0 : 0Перу
    17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
    30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Перу2 : 0Парагвай
    03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Перу3 : 3 4 : 3Парагвай
    09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай2 : 2Перу
    23.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
    09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
    11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Парагвай1 : 4Перу
    14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Перу1 : 0Парагвай
    05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур 3 : 0Перу
    11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Перу0 : 0
    06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 0 : 0Перу
    26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 1 : 0Перу
    21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Перу3 : 1
    05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Парагвай0 : 0
    11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 1 : 0Парагвай
    06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Парагвай2 : 0
    26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 2 : 2Парагвай
    21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Парагвай1 : 0
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Аргентина1738
    2 Бразилия1728
    3 Уругвай1727
    4 Эквадор1726
    5 Колумбия1725
    6 Парагвай1725
    7 Венесуэла1718
    8 Боливия1717
    9 Перу1712
    10 Чили1710

