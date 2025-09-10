Перу - Парагвай 10 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Перерыв
0 : 0
0'
45'
90'
- 27'Густаво Веласкес
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Парагвай, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Парагвай
|1
|вр
|Педро Гальесе
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|15
|зщ
|Ренсо Гарсес
|4
|зщ
|Маркос Лопес
|7
|зщ
|Kenji Cabrera
|13
|пз
|Ренато Тапиа
|19
|пз
|Йосимар Йотун
|10
|пз
|Серхио Пенья
|23
|нп
|Жоао Гримальдо
|9
|нп
|Луис Рамос
|22
|вр
|Orlando Gill
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Агустин Сандес
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
|8
|пз
|Диего Гомес
|21
|пз
|Рональдо Мартинес
|11
|нп
|Анхель Ромеро
|7
|нп
|Рамон Соса
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Запасные
|12
|вр
|Карлос Каседа
|21
|вр
|Диего Энрикес
|2
|зщ
|Луис Абрам
|18
|зщ
|Cesar Inga
|20
|зщ
|Оливер Сонне
|3
|пз
|Эрик Норьега
|8
|пз
|Хайро Конча
|14
|пз
|Хесус Претель
|16
|пз
|Кристофер Гонсалес
|22
|пз
|Кевин Кеведо
|6
|пз
|Пьеро Кари
|11
|нп
|Хосе Ривера
|1
|вр
|Карлос Коронел
|12
|вр
|Роберто Фернандес
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|5
|зщ
|Алексис Дуарте
|13
|зщ
|Lucas Romero
|14
|зщ
|Блас Риверос
|17
|пз
|Adrian Alcaraz
|20
|пз
|Брайан Охеда
|23
|пз
|Матиас Галарса
|10
|пз
|Каку
|18
|нп
|Алекс Арче
|19
|нп
|Габриэль Авалос
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|0 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|2 : 0
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 3 4 : 3
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 2
|23.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 4
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|0 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|1 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|3 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|0 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 2
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Бразилия
|17
|28
|3
|Уругвай
|17
|27
|4
|Эквадор
|17
|26
|5
|Колумбия
|17
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|17
|10