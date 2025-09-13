Твенте - НАК Бреда 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НАК Бреда, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
НАК Бреда
Бреда
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|12.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|28.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|24.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|05.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|0 : 2
|24.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|14-й тур
|5 : 2
|30.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|1 : 1
|18.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|2-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Фейеноорд
|3
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|4
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|9
|Спарта
|4
|6
|10
|Фортуна
|3
|4
|11
|Волендам
|4
|4
|12
|Телстар
|4
|4
|13
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|14
|Твенте
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0