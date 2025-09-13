05:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Твенте - НАК Бреда 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Твенте
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НАК Бреда, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
НАК Бреда
Бреда
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НАК Бреда2 : 1Твенте
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте1 : 0НАК Бреда
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте1 : 1НАК Бреда
12.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НАК Бреда1 : 2Твенте
28.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте1 : 1НАК Бреда
24.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда1 : 1Твенте
05.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 31-й тур НАК Бреда0 : 2Твенте
24.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 14-й тур Твенте5 : 2НАК Бреда
30.03.2013 Нидерланды - Эредивизия 28-й тур Твенте1 : 1НАК Бреда
18.08.2012 Нидерланды - Эредивизия 2-й тур НАК Бреда0 : 1Твенте
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 0Твенте
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 2Твенте
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Твенте0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Твенте
25.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал 3 : 2Твенте
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур НАК Бреда0 : 1
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 3 : 0НАК Бреда
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0НАК Бреда
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close