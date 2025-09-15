05:42 ()
Комо - Дженоа 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 20:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Комо
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Дженоа, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Дженоа
Генуя
1 Франция вр Жан Бутез
31 Косово зщ Мергим Войвода
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
19 Германия нп Николас-Геррит Кюн
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
1 Италия вр Никола Леали
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Мартин
73 Италия пз Патрицио Мазини
32 Дания пз Мортен Френнруп
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
23 Аргентина пз Валентин Карбони
8 Румыния пз Николае Станчу
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Комо1 : 0Дженоа
07.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Дженоа1 : 1Комо
10.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 32-й тур Комо2 : 2Дженоа
13.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 13-й тур Дженоа1 : 1Комо
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 0Комо
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Комо2 : 0
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Комо3 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0Комо
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Комо
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Дженоа0 : 1
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа0 : 0
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Дженоа3 : 0
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 3Дженоа
17.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Дженоа2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Удинезе37
4
Лига чемпионов
Кремонезе26
5
Лига Европы
Рома36
6
Лига конференций
Аталанта35
7 Кальяри34
8 Торино34
9 Комо23
10 Болонья23
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Милан23
14 Лацио33
15 Фиорентина32
16 Дженоа21
17 Лечче31
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Верона21
20
Зона вылета
Парма31

