Комо - Дженоа 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 20:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Дженоа, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Никола Леали
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|23
|пз
|Валентин Карбони
|8
|пз
|Николае Станчу
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Патрик Виейра
История личных встреч
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|10.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 32-й тур
|2 : 2
|13.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 13-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 0
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Рома
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|3
|5
|7
|Кальяри
|3
|4
|8
|Торино
|3
|4
|9
|Комо
|2
|3
|10
|Болонья
|2
|3
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Милан
|2
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Фиорентина
|3
|2
|16
|Дженоа
|2
|1
|17
|Лечче
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Парма
|3
|1