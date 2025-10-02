00:34 ()
Ноттингем Форест - Мидтьюлланн 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Мидтьюлланн, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
26БельгияврМатц Селс
3УэльсзщНеко Уильямс
31СербиязщНикола Миленкович
4Бразилиязщ Морато
35УкраиназщАлександр Зинченко
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
8АнглияпзЭллиот Андерсон
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
7АнглияпзКаллум Хадсон-Одои
14ШвейцариянпДан Ндой
19БразилиянпИгор Жезус
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
4СенегалзщУсман Диао
6ХорватиязщМартин Эрлич
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
29Бразилиязщ Паулиньо
21ЭквадорпзДениль Кастильо
8ДанияпзФилип Биллинг
58ТурцияпзАраль Шимшир
74БразилиянпЖуниор Брумадо
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
ДанияМайк Тулльберг
История личных встреч
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турНоттингем Форест0 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 2Ноттингем Форест
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Ноттингем Форест
17.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала3 : 2Ноттингем Форест
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур3 : 0Ноттингем Форест
29.09.2025Дания — Суперлига10-й турМидтьюлланн2 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турМидтьюлланн2 : 0
20.09.2025Дания — Суперлига9-й турМидтьюлланн2 : 0
14.09.2025Дания — Суперлига8-й тур1 : 0Мидтьюлланн
31.08.2025Дания — Суперлига7-й тур1 : 3Мидтьюлланн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

