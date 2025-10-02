Ноттингем Форест - Мидтьюлланн 02 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Мидтьюлланн, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|26
|вр
|Матц Селс
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|4
|зщ
|Усман Диао
|6
|зщ
|Мартин Эрлич
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|29
|зщ
|Паулиньо
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|8
|пз
|Филип Биллинг
|58
|пз
|Араль Шимшир
|74
|нп
|Жуниор Брумадо
|7
|нп
|Франкулину Джу
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Майк Тулльберг
История личных встреч
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|29.09.2025
|Дания — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Дания — Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Дания — Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Дания — Суперлига
|7-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Панатинаикос
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Лудогорец
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Фрайбург
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Лилль
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Рома
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Брага
|1
|3
| 10
Плей-офф
|ФКСБ
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Генк
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Лион
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Порту
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Бетис
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Селтик
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Ференцварош
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|1
| 21
Плей-офф
|ПАОК
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Маккаби Т-А
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Бранн
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Мальмё
|1
|0
|25
|Ницца
|1
|0
|26
|Сельта
|1
|0
|27
|Базель
|1
|0
|28
|Утрехт
|1
|0
|29
|Фейеноорд
|1
|0
|30
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|31
|Рейнджерс
|1
|0
|32
|Болонья
|1
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|34
|Фенербахче
|1
|0
|35
|Штурм
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0