Челябинск - Енисей 06 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-10-2025 16:00
06 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Челябинск
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Енисей, которое состоится 06 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 0Челябинск
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 3Челябинск
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Челябинск4 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 1Челябинск
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Челябинск1 : 0
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Енисей0 : 1
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Енисей1 : 1
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 0Енисей
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1322
6 Родина1320
7 КАМАЗ1219
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1210
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

