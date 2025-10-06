Челябинск - Енисей 06 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-10-2025 16:00
06 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Енисей, которое состоится 06 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челябинск
Челябинск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 1
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|13
|28
| 2
Повышение
|Факел
|13
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|13
|22
|6
|Родина
|13
|20
|7
|КАМАЗ
|12
|19
|8
|СКА-Хабаровск
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|13
|18
|10
|Шинник
|13
|17
|11
|Арсенал Т
|13
|15
|12
|Черноморец
|13
|15
|13
|Волга Ул
|13
|12
|14
|Уфа
|13
|12
|15
|Енисей
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Сокол
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Чайка
|13
|8