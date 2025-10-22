02:12 ()
Динамо М - Крылья Советов 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 17:00
22 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Динамо М
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 22 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов2 : 3Динамо М
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4Динамо М
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
05.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 3Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Крылья Советов3 : 6Динамо М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1Крылья Советов
17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо М2 : 2
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 5 : 2Динамо М
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М3 : 5
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Динамо М3 : 3
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 0 : 0 4 : 2Динамо М
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Крылья Советов1 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 2Крылья Советов
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Крылья Советов
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Крылья Советов0 : 1
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М613
2 Динамо Мх613
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА613
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон65

