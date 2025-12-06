Интер Майами - Ванкувер Уайткэпс 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 21:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
06 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). США — Major League Soccer, Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, Финал, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Йеспер Ингеманн Сёренсен
История личных встреч
|26.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|30.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/2 финала
|5 : 1
|24.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/4 финала
|0 : 4
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|02.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|25.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/2 финала
|1 : 3
|23.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 3
|02.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|3 : 0
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча финала плей-офф МЛС: «Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
| Чикаго Файр
Орландо Сити
|3 : 1
| Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
|3 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Интер Майами
Нэшвилл
|3 : 1
|2 : 1
| Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
|2 : 2 4 : 2
|0 : 3
| Ванкувер Уайткэпс
Даллас
|3 : 0
|1 : 1 2 : 4
| Сан-Диего
Портленд Тимберс
|2 : 1
|2 : 2 3 : 2
|Команда
|1
|2
| Цинциннати
Коламбус Крю
|1 : 0
|4 : 0
| Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
|0 : 0 3 : 2
|4 : 2
| Шарлотт
Нью-Йорк Сити
|0 : 1
|0 : 0 6 : 7
| Лос-Анджелес
Остин
|2 : 1
|1 : 4
1/4 финала
| Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
|2 : 2 4 : 3
| Цинциннати
Интер Майами
|0 : 4
| Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
|0 : 1
| Сан-Диего
Миннесота Юнайтед
|1 : 0
1/2 финала
| Интер Майами
Нью-Йорк Сити
|5 : 1
| Сан-Диего
Ванкувер Уайткэпс
|1 : 3
Финал
| Интер Майами
Ванкувер Уайткэпс
|06.12