Интер Майами - Ванкувер Уайткэпс 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 21:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
06 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). США — Major League Soccer, Финал
Интер Майами
Ванкувер Уайткэпс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, Финал, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Дания Йеспер Ингеманн Сёренсен
История личных встреч
26.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Ванкувер Уайткэпс1 : 2Интер Майами
30.11.2025 США — Major League Soccer 1/2 финала Интер Майами5 : 1
24.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала 0 : 4Интер Майами
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами4 : 0
02.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала 2 : 1Интер Майами
25.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами3 : 1
30.11.2025 США — Major League Soccer 1/2 финала 1 : 3Ванкувер Уайткэпс
23.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала Ванкувер Уайткэпс2 : 2 4 : 3
02.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала 1 : 1 2 : 4Ванкувер Уайткэпс
27.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Ванкувер Уайткэпс3 : 0
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Ванкувер Уайткэпс1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча финала плей-офф МЛС: «Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
Чикаго Файр
Орландо Сити
3 : 1
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
3 : 1
1/8 финала
Команда12
Интер Майами
Нэшвилл
3 : 1 2 : 1
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
2 : 2 4 : 2 0 : 3
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
3 : 0 1 : 1 2 : 4
Сан-Диего
Портленд Тимберс
2 : 1 2 : 2 3 : 2
Команда12
Цинциннати
Коламбус Крю
1 : 0 4 : 0
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
0 : 0 3 : 2 4 : 2
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
0 : 1 0 : 0 6 : 7
Лос-Анджелес
Остин
2 : 1 1 : 4
1/4 финала
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
2 : 2 4 : 3
Цинциннати
Интер Майами
0 : 4
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
0 : 1
Сан-Диего
Миннесота Юнайтед
1 : 0
1/2 финала
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
5 : 1
Сан-Диего
Ванкувер Уайткэпс
1 : 3
Финал
Интер Майами
Ванкувер Уайткэпс
06.12

Отзывы и комментарии к матчу

